Finisce 1 a 1 tra Brescia e Spal: si allontana la promozione diretta in serie A

Allo stadio Rigamonti di Brescia si è tenuta la 36esima giornata di serie B, la squadra di casa ha ospitato la Spal in una sfida fondamentale per i piani alti della classifica. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Rapuano, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Nuzzi.

Succede tutto nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo una prima frazione di gara conclusa sullo 0 a 0. A sbloccare il risultato è Tramoni per il Brescia, un gol pesantissimo in chiave classifica, al 39’ della ripresa. La difesa però non è riuscita a reggere agli urti della Spal, che ha acciuffato il pareggio proprio nei minuti finali dell’incontro: Lath è andato in rete al 49’ della ripresa, riportando il punteggio in parità.

Al termine del match, mister Corini non è soddisfatto dell’epilogo della sfida: “Era una giornata favorevole e non siamo riusciti a completare l'opera. Può succedere ancora di tutto e la delusione dei ragazzi a fine partita mi fa credere ancora di più che daremo tutto fino all'ultimo."

Dello stesso avviso Tramoni, autore del gol del Brescia: "Con quel gol pensavo, e volevo, regalare i tre punti alla squadra. Lotteremo fino alla fine per andare direttamente in A. Siamo delusi ma non molliamo."

La corsa alla promozione diretta in serie A non è mai stata così accesa. Il passo falso della Cremonese, battuta per 3 a 1 contro il Crotone, penultimo in classifica, riapre il discorso per il secondo posto, ultima via per la serie A senza passare dai playoff. La prima posizione è invece saldamente occupata dal Lecce, a quota 68 punti e autore di un netto 2 a 0 contro il Pisa. Nell’ultima giornata sono cadute tutte le tre squadre avanti al Brescia in classifica, motivo per cui una vittoria sarebbe risultata ancora più fondamentale: oltre a Cremonese e Pisa, anche il Monza è stato sconfitto per 4 a 1 dal Frosinone.

Il 37esimo turno, il penultimo prima dei playoff, si giocherà sabato 30 aprile ed il Brescia sarà impegnato sul campo del Cittadella.