Finisce 1 a 1 la sfida tra Governolese e Prevalle

La diciannovesima giornata si chiude con un punto conquistato dalla Governolese e dal Prevalle nella sfida valida per il girone C di Eccellenza. Un pareggio che rallenta la corsa dal Prevalle, ora al secondo posto in campionato ma tallonato dal Rovato, dietro di solo un punto. Il punto conquistato dalla Governolese è invece fondamentale per puntare al penultimo posto, distante solo due lunghezze, e giocarsi la salvezza nei playout.

L’arbitro della sfida svoltasi a Governolo è stato il signor Sciolti, coadiuvato dagli assistenti Moscolari e Mapelli. Entrambe le reti sono arrivate nel corso della prima frazione di gioco: a sbloccare il risultato è stata la Governolese, con Avanzini, al 21’ del primo tempo regolamentare. Maccabiti invece ha insaccato per il Prevalle poco prima del duplice fischio dell’arbitro, al 45’, ed ha riportato il punteggio in parità.

La prossima giornata sarà nuovamente in trasferta per il Prevalle, chiamato a giocare sul campo del Valcalepio, il 6 febbraio.