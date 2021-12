Finisce 1 a 1 la sfida tra Desenzano Calvina e Virtus CiseranoBergamo

Allo stadio di Desenzano del Garda è andata in scena la diciottesima giornata del campionato di serie D, girone B. Il Desenzano Calvina ha ospitato il Virtus CiseranoBergamo in quella che sulla carta sarebbe dovuta essere l’ultima gara dell’anno solare per i padroni di casa, in realtà c’è ancora una sfida da recuperare e si è in attesa della comunicazione ufficiale riguardo la data. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Migliorini, coadiuvato dagli assistenti Fecheta e Ghio.

Il match è tra due formazioni di alto livello e la partita che è stata disputata ne è stata una conferma. La prima formazione a passare in vantaggio è la Virtus CiseranoBergamo, capace di siglare la rete alla prima occasione: al 12° minuto di gioco Nessi è il più veloce a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Desenzano incassa ma reagisce subito e Aliu si trascina la squadra sulle spalle: al 17° minuto del primo tempo è lui a conquistare un calcio di rigore, poi trasformato da Giani.

Sul finire del primo tempo sono da registrare altre due occasioni, entrambe da calcio da fermo: il Desenzano Calvina ha conquistato una punizione dal limite dell’area di rigore, ma il calcio da fermo viene sprecato; lo stesso da parte della formazione ospite, con la conclusione di Bardelloni che termina a lato della porta difesa da Sellitto. Il secondo tempo regolamentare è molto combattuto a centrocampo, le occasioni non sono mancate da entrambi i fronti ma nessuna delle due formazioni si è davvero resa pericolosa. La partita finisce dunque con un pareggio, 1 a 1, risultato che scontenta tutte e due le squadre in campo. Concetto ribadito dallo stesso mister Florindo in conferenza stampa, il quale ha esordito sottolineando come la sua squadra potesse fare qualcosa di più, soprattutto in mezzo al campo.