Finalmente i tre punti: il Carpenedolo raggiunge la prima vittoria stagionale in trasferta

La quarta giornata del campionato Eccellenza si chiude con la prima vittoria del Carpenedolo, in trasferta, sul campo del Forza e Costanza con il punteggio di 2 reti a 1

Prima vittoria stagionale nel campionato Eccellenza per il Carpenedolo. Gli avversari erano il Forza e Costanza, reduci da un buon momento di forma. La sfida si è conclusa con il punteggio di 2 a 1 per il Carpenedolo, in trasferta. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Colombo, gli assistenti invece Monopoli e Mistrorigo.

Il Forza e Costanza inizia col piglio giusto la sfida ed è la prima a siglare la rete: Lizzola al 19’ insacca e porta in vantaggio la squadra. La reazione del Carpenedolo c’è, però bisogna attendere la ripresa per vedere il risultato ribaltato: il gol del pareggio, arrivato al 28’ del primo tempo, porta la firma di Panina. Il gol del definitivo vantaggio invece arriva due minuti dopo l’inizio del secondo tempo, con Brunati su assist di Bonatti. Il Carpenedolo avrebbe inoltre l’occasione per il definitivo 3 a 1 allo scadere, con Porro che però si mangia la terza rete della partita.

Dopo la trasferta, a parlare è direttamente il presidente del Carpenedolo, Stefano Pedrini. Ha sottolineato l’importanza dell’aver conquistato i primi tre punti stagionali ed ha elogiato il gruppo, unito e compatto fin da subito: “La parola d’ordine rimane la salvezza il prima possibile. Quello che arriva in più lo mettiamo nel bagaglio dell’esperienza. Siamo sicuramente una squadra che sa giocare a calcio, dobbiamo essere più cinici quando possiamo chiudere le partite ma sono sicuro che arriverà anche questo. Questo è un gruppo pazzesco,allenato da un Signor allenatore! Panina gioca poco, Panina oggi gioca e Panina segna: questo significa che sono tutti sempre sul pezzo e sono tutti titolari e tutti importanti. Sta ai giocatori mettere in difficoltà il Mister per scegliere chi schierare.”

La prossima sfida di campionato sarà in casa contro il Pro Palazzolo, prima però la squadra è chiamata all’impegno in Coppa Italia Eccellenza. Questa sera, infatti, sono previsti gli ottavi di finale, con fischio d’inizio alle 20.30: il Carpenedolo sfiderà il Ciliverghe per il passaggio del turno.