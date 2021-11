Finalmente Franciacorta: tornano i 3 punti contro il Leon

L’undicesima giornata del campionato di serie D si è svolta presso lo stadio comunale Maselli di Adro, casa dello Sporting Franciacorta. La formazione bresciana è scesa in campo sfidando il Leon e desiderosa di tornare finalmente alla vittoria dopo un digiuno decisamente troppo lungo: missione compiuta visto il 4 a 2 finale. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Tassano, coadiuvato dagli assistenti Mocci e Fadda.

Mister Maspero nel pre gara aveva sottolineato l’importanza di questa partita: “Sarà una partita in cui ci giochiamo tanto. Le carte in regola per uscire da questo momento negativo ci sono”. Le attese non sono state tradite questa volta, con il Franciacorta pronto a spingere fin dai primi minuti di gioco. La prima rete arriva dopo soli 5 minuti di gioco e porta la firma di Bertoli, dieci minuti più tardi però la squadra subisce il pareggio con Bonseri: sembra l’epilogo delle precedenti partite. La squadra di casa però reagisce subito e non si disunisce, anzi ritrova la via del gol con Bertoli (doppietta per lui) al 22’ del primo tempo. Il duplice fischio manda a riposo le due squadre con la formazione di casa in vantaggio.

Il ritorno in campo vede un Franciacorta spingere ancora nonostante il vantaggio e trova la via del gol in ben due occasioni: prima con De Angelis su calcio di rigore, al 17’ della ripresa, e poi con Mozzanica al 27’, la rete che di fatto chiude i giochi. Allo scadere del tempo regolamentare arriva il secondo gol del Leon, con Achenza, a rendere meno pesante il passivo per la formazione ospite.

Finalmente un ritorno ai 3 punti per lo Sporting Franciacorta, in astinenza dal bottino pieno dalla seconda giornata di campionato. Ora però sarà fondamentale tenere i piedi per terra per la formazione di mister Maspero e dare seguito a questa buona prestazione nella prossima giornata, l’avversario sarà la Folgore Caratese.