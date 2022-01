Finalmente arriva l’ufficialità: la serie D riprende il 23 gennaio

Il Dipartimento Interregionale ha ufficialmente decretato il posticipo del campionato di serie D causa aumento dei contagi covid dovuti alla variante Omicron: le giornate inizialmente in calendario il 9 ed il 16 gennaio vengono rinviate e il ritorno in campo è fissato per il prossimo 23 gennaio. Nelle date precedenti, tuttavia, i recuperi verranno in ogni caso disputati: il 12, il 16 ed il 19 gennaio restano perciò le date per il recupero delle sfide non disputate nel corso della prima parte del campionato.

Una decisione che stona con le parole rilasciate da Gravina pochi giorni fa riguardo la necessità di proseguire il campionato. Il Dipartimento ha dovuto fare i conti con l’aumento esponenziale dei contagi covid dovuti alla variante Omicron: sono state troppe le richieste di rinvio da parte delle società, sia per il campionato che per le gare di recupero inizialmente previste il 9 di gennaio, e la riunione si è così mossa in tal senso. Resta ovviamente possibile l’allenamento per le squadre, nel rispetto del protocollo sanitario attualmente in vigore.