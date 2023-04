Finale Coppa Italia Dilettanti, comunicate le modalità di vendita biglietti

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti e di accredito per la finale della 56ª edizione della Coppa Italia Dilettanti. La finalissima, che vedrà il Cast Brescia affrontare il San Marzano si disputerà mercoledì 10 maggio alle ore 15.30 a Firenze presso il Centro di Formazione Federale ‘Gino Bozzi’ (Via Stefano Borgonovo).

Come richiedere i biglietti. A partire dalle ore 16 di lunedì 24 aprile sarà possibile acquistare i tagliandi d’ingresso allo stadio, al costo unitario per biglietto fissato a 9 euro + 1 euro di diritti, sul circuito online GO2 (www.go2.it) o attraverso i punti vendita istituiti nei Comuni di San Marzano sul Sarno (SA) e Castegnato (BS).

La prevendita si chiuderà alle ore 19 di martedì 9 maggio, e nel giorno della gara biglietti disponibili per la vendita solo presso il botteghino dello stadio.

Previsto l'ingresso gratuito per i minori di 5 anni di età alla data di svolgimento della partita (sarà richiesta la verifica con documento in fase di accesso).

Di seguito la disposizione del pubblico presso lo stadio:

Gradinata scoperta grande: tifosi del San Marzano;

Tribuna scoperta settore ospiti: tifosi del Cast Brescia;

Tribuna coperta centrale: Autorità, Dirigenti federali, Dirigenti delle società finaliste e gli spettatori non appartenenti alle due tifoserie.

Per tutti coloro che non potranno essere presenti, la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva sul canale YouTube della LND: https://www.youtube.com/@legadilettanti.