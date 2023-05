Finale di Coppa Italia: i convocati del Cast Brescia

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa San Marzano

Le finali si giocano per vincere, ma oggi il Cast Brescia potrebbe addirittura scrivere un pezzo di storia conquistando il “triplete”: campionato, coppa regionale e coppa nazionale.

Già campione con tre giornate d’anticipo, la formazione franciacortina ha nel mirino la finalissima dal 19 aprile quando in semifinale superò in trasferta il Certaldo con il punteggio di 3 a 0. Per preparare al meglio la sfida, il Cast Brescia ha disputato con un giorno d’anticipo l’ultimo turno di campionato vinto contro il Rezzato Dor. Mister Quaresmini ha rinunciato a Mattei, mentre a Peli e Sodinha ha concesso gli ultimi minuti di gioco. Con molta probabilità, quindi, saranno loro a formare il reparto offensivo a supporto di Contratti o Giangaspero. La difesa, invece, sarà guidata da capitan Giosa affiancato da Toganssi davanti all’estremo difensore Chini che sin qui ha disputato tutte le partite di Coppa Italia.

Di seguito i convocati dal mister Andrea Quaresmini per la finalissima:

Portieri: Chini, Serio;

Difensori: Ardesi, Berardo, Giosa, Gritti, Otabie, Tognassi;

Centrocampisti: Marrazzo, Maspero, Meini, Vigni, Zanelli, Zanini;

Attaccanti: Arici, Contratti, Giangaspero, Mattei, Peli, Sodinha, Tanghetti.