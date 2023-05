Finale di Coppa Italia: il Cast Brescia sfida il San Marzano

Il gran giorno della finalissimi di Coppa Italia di Eccellenza è arrivato e vedrà la formazione bresciana del Cast Brescia sfidare i campioni campani del San Marzano. Entrambe le squadre sono a caccia del “triplete” avendo vinto oltre alla Coppa Italia regionale anche i rispettivi gironi di Eccellenza. L’appuntamento con la storia avrà inizio alle 15:30 quando Cast Brescia e San Marzano scenderanno in campo allo Stadio “Gino Bozzi” di Firenze. A dirigere l’incontro il Sig. Antonio Spera di Barletta coadiuvato dagli assistenti Carlo De Luca di Merano e Tommaso Mambelli di Cesena, mentre il quarto uomo è Andrea Zoppi di Firenze.

La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming, in esclusiva, sul canale YouTube della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti (youtube.com/@legadilettanti) con telecronaca di Lorenzo Agostini e commento tecnico di Sauro Fattori, ex attaccante viola e dirigente della Fiorentina femminile.

Questo il percorso delle due squadre nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti:

CAST BRESCIA

La formazione franciacortina di Castegnato ha invece staccato il pass per la fase nazionale vincendo la Coppa Italia regionale con il risultato finale di 4-2, ai danni dell’AC Leon, dopo i tempi supplementari. Il Cast Brescia di mister Andrea Quaresmini è stato trascinato a questi traguardi anche grazie ai gol, pesanti, degli attaccanti Francesco Contratti e Federico Peli, che sono stati i bomber di questa felice stagione che lo ha visto conquistare la Serie D vincendo il campionato con 74 punti, a +9 dal Caravaggio. La Società dell’attuale presidente Maurizio Imperiale, è stata ufficialmente fondata nel 2007. Fin dagli albori del club, nel campionato di Terza Categoria, Imperiale ha ricoperto il ruolo di presidente. Nel volgere di pochi anni sono stati scalati i gradini del calcio regionale fino all’Eccellenza. Nel giugno del 2022 arriva il cambio di denominazione: da Atletico Castegnato il club diventa ufficialmente Cast Brescia e dopo due soli anni di permanenza in Eccellenza, nelle scorse settimane la società ha festeggiato con anticipo la storica promozione in Serie D.

GIRONE A: Cast Brescia-Alba (CN) 2-1 (69’ Nania, 89’ Gritti, 93’ Zanelli) / Imperia-Cast Brescia 2-2 (3’ Peli, 8’ Saviozzi, 45’ Giangaspero, 53’ Saviozzi). CLASSIFICA: Cast Brescia 4 (4GF), Imperia 4 (3GF), Alba 0

QUARTI DI FINALE: Lavis-Cast Brescia 2-1 (14’ rig. Giangaspero, 45’ Barbetti, 53’ Diagne) / Cast Brescia-Lavis 3-1 (15’ Peli, 26’ Dsiri, 51’ Peli, 60’ Contratti)

SEMIFINALE: Cast Brescia-Certaldo 0-1 (15’ Orsucci) / Certaldo-Cast Brescia 0-3 (22’ Peli, 66’ Mattei, 94’ Meini)

SAN MARZANO

Il Club campano si è guadagnato l’accesso alla fase nazionale vincendo la Coppa Italia regionale grazie al successo per 2-1 ottenuto nei confronti del Real Acerrana, conquistando così il trofeo regionale per il secondo anno consecutivo. Nella fase nazionale ha chiuso in testa al girone G, con 6 punti, davanti a Manfredonia (3) e Tricarico (0). Nei quarti di finale, la squadra guidata da Francesco Fabiano ha poi avuto ragione dell’Igea Virtus e in semifinale, del Campobasso. Nel caso il San Marzano dovesse vincere la Coppa Italia Dilettanti, sarebbe il primo club della storia della Campania a portare a casa il “triplete”: campionato, coppa regionale e coppa nazionale. Il San Marzano ha infatti vinto il campionato, ottenendo la prima promozione in Serie D della sua storia, con 88 punti, ben 19 di vantaggio sull’Agropoli, totalizzando 27 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. Ha chiuso il girone con oltre 100 gol fatti (103) con ben 6 calciatori in doppia cifra in campionato (Elefante, Esposito, Castagna, Prisco, Camara e Marotta). Numeri importanti che certificano le ambizioni del presidente Felice Romano che ha già presentato il progetto per il rifacimento dello stadio e ha l’obiettivo, dichiarato, di portare il club in Serie C.

GIRONE G: Tricarico-San Marzano (SA) 1-2 (5’ aut. Tomaccio, 27’ Castagna, 52’ Gorosabel) / San Marzano-Manfredonia 4-0 (13’ Castagna, 53’ Camara, 59’ Castagna, 71’ rig. Marotta). CLASSIFICA: San Marzano 6, Manfredonia 3, Tricarico 0

QUARTI DI FINALE: Igea Virtus-San Marzano 1-1 (73’ rig. Prisco, 85’ Aveni) / San Marzano-Igea Virtus 3-0 (33’ e 41’ Camara, 45’+2’ rig. Prisco)

SEMIFINALE: San Marzano-Campobasso 1-0 (29’ Marzano) / Campobasso-San Marzano 1-1 (46’ Fruscella, 49’ Di Girolamo)