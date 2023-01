Filippo Orlandi dal Franciacorta al Genoa

Cresciuto nel settore giovanile della formazione franciacortina, Filippo Orlandi ha messo in mostra le sue doti fino a essere visto dal Genoa che ha deciso di acquisirne le prestazioni sportive. Orlandi, che nel corso di questa stagione ha esordito in Serie D, giocherà inizialmente con la formazione Primavera attualmente in testa al campionato di Primavera 2, ma sarò un osservato speciale del tecnico della prima squadra Alberto Gilardino.

Di seguito il communito del Club.

Il Franciacorta Fc comunica di aver ceduto Filippo Orlandi al Genoa CFC

Cresciuto nel settore giovanile, Filippo, classe 2005, ha esordito in prima squadra diventando un elemento importante collezionando numerose presenze tra gli undici titolari. La società tutta desidera esprimere i ringraziamenti al ragazzo per il lavoro svolto fino ad ora e orgogliosamente gli augura ogni fortuna per questo nuovo percorso in una società storica e gloriosa come il Genoa CFC.

Queste le parole del direttore generale Alessandro Marocchi: ”Siamo molto contenti e orgogliosi di questo trasferimento. Filippo, dal giorno che abbiamo deciso di inserirlo in prima squadra, ha fatto passi da gigante. In ogni allenamento e in ogni partita mostrava un miglioramento incredibile. Molte società si sono interessate a lui ma il Genoa è quella che più insistentemente ha cercato di chiudere l’operazione il prima possibile. Non ci resta che augurare al ragazzo un grosso in bocca al lupo nella speranza che possa proseguire in maniera positiva questo suo ulteriore percorso di crescita“.