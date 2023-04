Feralpislò, Pasini premiato come miglior presidente

Serie C

Serie C Girone A

Prosegue il momento magico della Feralpisalò: dopo la storica promozione in Serie B raggiunta con due giornate d’anticipo, il club gardesano ha ottenuto un importante riconoscimento consegnato direttamente al proprio presidente Giuseppe Pasini.

Lunedì sera, infatti, il patron verdeblù è stato premiato come miglior presidente di club professionistici. Ad assegnare il premio un’importante associazione come la ADICOSP (associazione italiana direttori e collaboratori sportivi) che ha voluto omaggiare il grande lavoro di questi anni con l’apice della promozione in Serie B.