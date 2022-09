Feralpisalò vs Pergolettese: i convocati di mister Vecchi

Serie C

Squadra in casa FeralpiSalò

La Feralpisalò torna in campo dopo la vittoria per due a zero nel turno infrasettimanale contro il Piacenza. Sabato 17 i gardesani ospiteranno al Lino Turina di Salò la Pergolettese con l’obiettivo di centrare la prima vittoria casalinga.

Mister Vecchi non potrà contare sugli indisponibili Carraro, Hergheligiu, Verzeletti, ma non intende rinunciare al carattere mostrato dai suoi ragazzi nell’ultima vittoria: “La nostra grinta e la nostra mentalità devono essere sempre quelle viste nella partita contro il Piacenza”, è il commento chiaro e deciso del tecnico dei verdeblù.

Ecco la lista dei convocati.

PORTIERI

1 Pizzignacco, 12 Neri, 22 Ferretti.

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 13 Legati, 19 Pilati, 31 Salines, 32 Dimarco.

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 25 Zennaro, 30 Pietrelli.

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.