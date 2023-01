La Feralpisalò cade in casa contro la Virtus Verona

Brutta prestazione della Feralpisalò che al “Turina” manca ancora l’appuntamento con la vittoria nel 2023. Dopo la sconfitta di misura contro il Piacenza, infatti, arriva anche la sconfitta con la Virtus Verona che vince 2 a 0.

Partita subito in salita per i Leoni del Garda che dopo quattro minuti passano in svantaggio: nel tentativo di evitare una rimessa laterale, Icardi serve palla a Danti che scambia con Gomez e va alla conclusione aprendo le marcature. Al decimo è ancora Danti ad andare alla conclusione, ma Pizzignacco devia in angolo. La risposta dei gardesani arriva soltanto alla mezz’ora con un tiro di Butic deviato abilmente da Sibi. L’azione prosegue con la palla che giunge a Hergheligiu che però calcia sul fondo. La squadra di mister Vecchi non riesce a incidere e il primo tempo si chiude con i veneti in vantaggio. Nella ripresa per la Feralpisalò subito in campo Pietrelli e Siligardi con quest’ultimo che prova a suonare la carica impegnando Sibi al 51’ con un tiro da fuori. Al 54’ sono però gli ospiti a trovare ancora la via del gol tra le proteste salodiane: angolo di Danti, Gomez e Panìco si strattonano in area e nel cadere il difensore verdeblù fa autogol. Guerra e compagni chiedono il fallo in area, ma per l’arbitro è tutto regolare ed espelle, invece, il secondo allenatore della Feralpisalò Barbugian. I padroni di casa provano a riaprire la partita e sfiorano il gol al 69’ con Guerra che in una mischi in area riesce a calciare in porta, ma Kristoffersen salva sulla linea. È di fatto l’unica occasione che gardesani riescono a creare e per la Virtus Verona la gestione del vantaggio diventa semplice. Dopo cinque minuti di recupero termina la contesa che vede far festa i veneti al “Turina” ancora a secco di vittorie nel 2023.

I leoni del Garda restano secondi in classifica a 42 punti, complice il pareggio del Pordenone in trasferta con il Padova e la sconfitta del Vicenza in casa della Juventus Next Gen. La formazione verdeblù ha saputo l’occasione per riscattarsi mercoledì 1 febbraio quando tra le mura amiche di Salò ospiterà il Padova.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - VIRTUS VERONA 0-2

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Pilati, Bacchetti, Panico; Icardi (46’ Pietrelli), Palazzi (46’ Siligardi), Hergheligiu (66’ Carraro); Voltan (81’ Musatti), Buti? (66’ Pittarello), Guerra. A disposizione: Volpe, Venturelli, Tonetto, Legati, Salines. Allenatore: Vecchi.

VIRTUS VERONA: Sibi, Cella, Tronchin, Daffara, Danti (72’ Nalini), Ruggero, Amadio, Gomez (72’ Casarottto), Faedo, Talarico, Fabbro (62’ Kristoffersen). A disposizione: Giacomel, Siaulys, Mazzolo, Manfrin, Kristoffersen, Santi, Zarpelloni, Olivieri, Vesentini, Priore, Munaretti. Allenatore: Fresco.

ARBITRO: Guazolino di Torino.

ASSISTENTI: Brunozzi di Foligno; Abbinante di Bari.

RETI: 4’ Danti, 54’ aut. Panico.

AMMONITI: Palazzi, Guerra, Pilati - Faedo, Danti, Fabbro, Tronchin, Daffara, Cella.

ESPULSI: Barbugian (Secondo Allenatore Feralpisalò).

NOTE: Angoli 3-3. Recupero 0’-5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.