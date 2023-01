Feralpisalò vs Virtus Verona: i convocati di mister Vecchi

La Feralpisalò ospita la Virtus Verona per la sfida della 24ª giornata del campionato di Serie C. Secondi in classifica a un solo punto dal Pordenone, i Leoni del Garda cercano continuità di risultati affrontando i rossoblù reduci dalla sconfitta casalinga con il Novara e in piena zona retrocessione. La vittoria conquistato al 90’ contro la Pergolettese ha dato entusiasmo alla formazione gardesana che domenica dovrà rinunciare a due giocatori importanti come Zennaro e Balestrero.

Le dichiarazioni del mister Stefano Vecchi alla viglia della partita:

“La Virtus Verona è una squadra da sempre tosta, complicata, anche se avrà qualche assenza importante. Ha dimostrato, nelle ultime gare contro squadre molto importanti, di avere un'identità ed un gioco di spessore. Sarà una partita complicata che noi affronteremo senza Zennaro e Balestrero, squalificati. Ma abbiamo altre soluzioni. Carraro? Sta ritrovando la forma migliore. Come sempre: vogliamo e dobbiamo fare punti per restare in alto".

La lista dei convocati verdeblù:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panìco, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 16 Icardi, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 11 Pittarello, 17 Guerra, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.