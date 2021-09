Il FeralpiSalò vince e convince: 3 a 1 contro il Seregno

Il FeralpiSalò riesce a chiudere la partita contro il Seregno nel corso dei primi 45 minuti, andando a riposo con 3 gol messi a segno: il punteggio finale è di 3 a 1.

Nel corso del primo tempo la squadra ha messo in luce un ottimo gioco di squadra e ottime verticalizzazioni, unite ad un brillante lavoro degli esterni che hanno dimostrato grande superiorità in quella fascia di campo. Il primo gol arriva su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Miracoli: siamo al 33esimo del primo tempo. La seconda rete invece proviene proprio dal lavoro degli esterni, Luppi pennella un assist per Guidetti che mette in rete: sono trascorsi 7 minuti di gioco, al 40esimo punteggio fisso sul 2 a 0. Non è però finita qui, è anzi Guidetti il protagonista dell’azione che porta al secondo rigore concesso a favore del FeralpiSalò: un suo cross viene respinto da un tocco di mano del difensore avversario, sul dischetto torna Miracoli che insacca per la seconda volta.

L’arbitro fischia la fine del primo tempo tra le proteste di giocatori e dirigenti del Seregno, tra questi Ninni Corda e Luca Pacitto, entrambi espulsi. La ripresa del gioco si caratterizza subito per una spinta portata avanti dal Seregno, desideroso di riaprire subito il match. Al quarto minuto Cernigoi trasforma un calcio di rigore assegnato alla sua squadra, la spinta in avanti del Seregno però non prosegue. Il FeralpiSalò va vicino alla quarta rete grazie a Guidetti, che prima serve Balestrero e poi Spagnoli, ma il pallone non entra.

SEREGNO (3-5-2): Fumagalli; Scognamiglio, Gemignani, Galeotafiore (21’st Jimenez); Valeau (1’st St Clair), Signorile (1’st Raggio Garibaldi), Vitale, D’Andrea, Zoia; Cernigoi, Cortesi (25’st Mandorlini). A disp.: Lupu, Anelli, Rossi, Aga, Solcia, Marino, Iurato, Pani. All. Mariani.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Legati, Suagher, Corrado; Guidetti (42'st Salines), Carraro (34’st Damonte), Hergheligiu; Balestrero (espulso al 49’st per doppia ammonizione); Luppi (21’st Spagnoli), Miracoli. A disp.: Porro, Venturelli, Di Molfetta, Corradi, Guerra, Cristini, Pisano, Zanini, Tirelli. All. Vecchi.

Interviste post gara

Nel post gara i microfoni del FeralpiSalò hanno raccolto le prime impressioni di mister Vecchi, di Liverani e Miracoli, autore di una doppietta.

Mister Vecchi si è detto comprensibilmente soddisfatto dell’approccio alla gara, sottolineando la voglia di far bene dei suoi calciatori: “Non ci siamo fatti intimorire e abbiamo fatto buonissime giocate e combinazioni, raccogliendo diverse azioni da gol, abbiamo saputo soffrire”.

Sulla stessa linea Liverani, che sottolinea il carattere del gruppo: “Gran prova di carattere della squadra, siamo stati molto bravi. Lavoro sempre per farmi trovare pronto, se e quando il mister mi chiamerà in causa cercherò sempre di dare il massimo”.

Le ultime dichiarazioni sono di Miracoli, autore di una doppietta: “Sapevamo che l’avrebbero messa sul piano agonistico, siamo stati bravi a saper rispondere con la nostra qualità”.