Il FeralpiSalò vince contro il Pescara e passa il turno playoff: resta in piedi il sogno promozione

Il FeralpiSalò sconfigge il Pescara con un 2 a 1 e vola alla fase successiva dei playoff nazionali di serie C. L’arbitro della sfida, disputata al Turina di Salò, è stato il signor Acanfora, coadiuvato dagli assistenti Valente e Monaco.

La squadra di mister Vecchi appare fin dai primi minuti dominatrice, capace di collezionare tre occasioni da rete nel corso della prima frazione di gioco, senza tuttavia riuscire ad insaccare. La traversa ed un palo hanno salvato la porta del Pescara, così le due porte sono rimaste imbattute e il primo tempo è terminato sullo 0 a 0.

La ripresa invece inizia nel modo migliore per il Salò, con Guerra che sigla il vantaggio dopo sei minuti di gioco. Il raddoppio è arrivato al 13esimo, con Siligardi, in rete dopo la traversa centrata nella prima frazione di gioco. Il Pescara riesce ad accorciare con Clemenza, in rete al 29esimo, ma il FeralpiSalò è riuscito a gestire la rete di vantaggio senza rischiare nulla, andando invece vicino alla terza rete.

Al termine del match, mister Vecchi è apparso molto soddisfatto ai microfoni della consueta conferenza stampa: “Una partita aperta ma equilibrata, siamo stati bravi a sbloccare la gara ed indirizzarla nel binario giusto. Nelle due gare credo comunque che la squadra abbia meritato il passaggio del turno. Confrontarci con le squadre rimaste ai playoff ci rende orgogliosi, una vale l’altra, sono tutte piazze prestigiose.”