La Feralpisalò vince ed è sola in testa

La Feralpisalò supera il Vicenza grazie alle reti di Balestrero e Musatti e torna in vetta solitaria del girone A di Serie C. Complice il pareggio della Pro Sesto contro il Trento, i gardesani si portano a due punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e a più 5 su Lecco e Pordenone che hanno terminato lo scontro diretto sullo 0 a 0.

Primo tempo molto equilibrato con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Nella prima frazione di gioco il Vicenza gioca meglio, ma in fase offensiva non punge e Pizzignacco è bravo a difendere la porta salodiana. Nelle ripresa, però, la formazione di mister Vecchi scene in campo con un piglio diverso e dopo 4 minuti sblocca la partita: errore in fase di ripartenza dei biancorossi, Balestrero prende palla e segna il gol del vantaggio. La formazione ospite non riesce a costruire gioco, mentre i verdeblù occupano bene gli spazi del campo gestendo il vantaggio che rimane intanto fino al 90’ quando Musatti scrive la parola fine segnando il raddoppio al termine di un pressing asfissiante di Pietrelli e Pittarello.

I leoni del Garda conquistano una vittoria importantissima che vale il comando in solitaria della classifica, ma la testa è già proiettata al turno infrasettimanale di mercoledì 15 marzo contro il Lecco valido per la 32ª giornata del campionato.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - L.R. VICENZA 2-0

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Salines; Hergheligiu (78’ Palazzi), Carraro (87’Musatti), Balestrero; Voltan (87’ Bacchetti), Guerra (71’Pittarello), Siligardi (78’ Pietrelli). A disposizione: Volpe, Venturelli, Legati, Panico, Icardi, Sau, Zennaro. Allenatore: Vecchi.

L.R. VICENZA (3-4-3): Iacobucci, Ndiaye, Pasini, Bellich; Dalmonte, Ronaldo (62’ Cavion), Jimenez, Greco (62’ Begic); Della Morte (87’ Valietti), Ferrari, Stoppa (87’ Rolfini). A disposizione Brzan, Confente, Corradi, Zonta, Giacomelli, Mion, Cappelletti, Tonin, Sandon, Oviszach. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore.

ASSISTENTI: Giuggioli di Grosseto; Bianchini di Perugia.

GOL: 49’ Balestrero, 90’ Musatti.

AMMONITI: Carraro, Balestrero, Voltan, Di Gennaro - Pasini, Greco.

NOTE: Angoli 7-7. Recupero pt 0’- st 3’.

Fonte immagine: Feralpisalò.