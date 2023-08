Feralpisalò, vittoria e passaggio del turno in Coppa Italia

Vittoria e passaggio del turno per la Feralpisalò che al “Garilli” di Piacenza supera 2 a 1 il Vicenza grazie a due reti nel primo tempo. Nei 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma lunedì 14 agosto alle 21:15 in diretta su Italia 1, i Leoni del Garda affronteranno in trasferta il Torino.

All’esordio ufficiale stagionale, la Feralpisalò non sbaglia e inaugura con una vittoria la prima partita allo stadio “Garilli” di Piacenza. Sin dalle prime battute la squadra allenata da mister Vecchi tiene in mano il pallino del gioco e poco dopo il quarto d’ora passa in vantaggio con merito al termine di ripartenza da manuale del calcio: Sau lancia Hergheligiu e scambia palla con Felici, che a sua volta effettua un passaggio rasoterra che attraversa tutta l’aria e trova Di Molfetta che, davanti alla porta spalancata, segna l’1-0. Al 21’ Guerra trova il raddoppio, ma il grido è subito strozzato dalla bandierina alzata dell’assistente per posizione di fuorigioco. Il gol è però nell’aria e arriva alla mezz’ora esatta con Felici, bravo a vincere un rimpallo in area e a depositare in rete.

Nella seconda frazione di gioco il Vicenza dell’ex Aimo Diana si fa vedere maggiormente in zona offensiva e al 68’ riapre la partita con Laezza. Il gol dei biancorossi non intimorisce Carraro e compagni che controllano il punteggio senza problemi fino al triplice fischio.

Prima di affrontare il Torino nel prossimo turno di Coppa Italia, la Feralpisalò tornerà in campo per l’esordio ufficiale in Serie B. L’appuntamento con la storia è fra tredici giorni quando i Leoni del Garda saranno di scena allo stadio “Tardini” per sfidare il Parma.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ-L.R. VICENZA 2-1

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco, Martella, Bacchetti, Ceppitelli, Bergonzi, Hergheligiu (85’ Franzolini), Carraro, Di Molfetta (85’ Di Gennaro), Guerra, Sau (60’ Compagnon), Felici (70’ Musetti). A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Ferrarini, Verzeletti, Gjyla. Allenatore: Vecchi.

L.R. VICENZA (3-5-2): Confente, Ierardi, Laezza (81’ Bellich), Golemic (81’ Valietti), De Col (73’ Manfredonia), Scarsella (64’ Ferrari), Ronaldo (74’ Talarico), Costa, Cavion, Proia, Della Morte. A disposizione: Massolo, Sandon, Corradi, Oviszach, Siverio. Allenatore: Diana.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

RETI: 17’ Di Molfetta, 30’ Felici - 68’ Laezza.

AMMONITI: Sau, Felici, Musatti - Laezza, Cavion.

NOTE: Angoli 3-4. Recupero 0’-4’. Fuorigioco 3-3.