Feralpisalò vs Vicenza: convocati e dichiarazioni di mister Vecchi

Domenica 12 marzo lo stadio “Lino Turina” sarà il teatro della sfida tra i leoni del Garda e il Vicenza, sfida valida per la 31ª giornata del campionato di Serie C. Distante 4 punti e reduce dalla vittoria esterna per 4 a 1 contro la Pro Vercelli, la formazione biancorossa giunge a Salò per sfidare la capolista Feralpi in vetta a quota 54 punti al pari della Pro Sesto. Ancora indisponibili Buti?, Di Molfetta e Tonetto, mentre capitan Legati potrebbe partire titolare.

Le parole del tecnico Stefano Vecchi al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Domani incontriamo la squadra più forte del nostro girone. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma come ho detto più volte se siamo convinti e concentrati abbiamo dimostrato di poterci battere contro chiunque. Questo rimane sempre un campionato strano, che probabilmente si deciderà nell’ultima giornata. Il Vicenza è una grande squadra che per le grandi qualità che ha meriterebbe un posto più alto in classifica, però purtroppo quest’anno il campionato è così. Noi lotteremo fino alla fine per rimanere dove siamo”.

La lista dei convocati per la sfida contro il L.R. Vicenza:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.