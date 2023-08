Feralpisalò, Vi.Bi. nuovo partner dei Leoni del Garda

Un nuovo main sponsor per la Feralpisalò che nella giornata di mercoledì 23 agosto ha ufficializzato la nuova partnership con Vi.Bi., azienda di riferimento in Europa nel recupero e nello smaltimento di materiali elettrici per le aziende in Italia e all'estero. Il brand con sede a Piancogno in Valle Camonica e il club gardesano hanno stipulato un accordo strategico che unirà le due realtà fino al 30 giugno 2024. Il marchio VI.Bi. sulle maglie dei Leoni del Garda debutterà sabato sera, allo stadio “Garilli”, nella prima sfida casalinga in Serie B di Feralpisalò, contro il Südtirol.

Di seguito il comunicato della società verdeblù:

“Questa collaborazione di successo rappresenta un'opportunità senza precedenti per entrambi i brand che, uniti da valori fondamentali quali innovazione, ambizione e passione, hanno scelto di intraprendere questo viaggio insieme per la prima, storica volta del club in Serie B. La partnership tra Feralpisalò e Vi.Bi. si combina unendo la forza e l'influenza del brand dei Leoni del Garda con l'innovazione e l'esperienza di Vi.Bi. nel settore dello smaltimento di materiale elettrico: un'inedita sinergia che rappresenta la volontà, da parte di entrambe le società, di creare nuove opportunità all'interno dei rispettivi ambiti”.

Queste le dichiarazioni di Ilenia Setola, direttore operativo e marketing di Feralpisalò: "Questa collaborazione rappresenta un passo importante per entrambi i brand, che da oggi intraprendono un viaggio assieme che combina l'eccellenza sportiva della Feralpisalò, che ama coinvolgere le eccellenze del proprio territorio, con l'innovazione e la passione di Vi.Bi.. Come Feralpisalò, siamo orgogliosi di unire le forze con questa azienda e di condividerne i valori, affermando e rafforzando ancor di più il prestigio del nostro brand".

Di seguito, infine, il commento di Paolo Gheza, amministratore delegato di Vi.Bi.: “Abbiamo scelto di legarci alla Feralpisalò, diventando il primo, nuovo partner di maglia per la Serie B, per una scelta strategica che lega la Valle Camonica e la Valle Sabbia. Legarci, inoltre, alla figura del presidente Giuseppe Pasini e ad un’azienda importantissima come Feralpi è un grande onore. Ci aspettiamo tanto da questa partnership, perché legarsi a questo club ci porterà nuove iniziative in chiave business: la passione per lo sport può essere la chiave giusta per una rete sempre più proficua di relazioni”.