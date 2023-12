Feralpisalò-Venezia | Probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo i due successi consecutivi contro Cremonese e Sampdoria, la Feralpisalò è pronta ad affrontare il terzo impegno ravvicinato in dieci giorni. Martedì 26 dicembre alle ore 15, infatti, i Leoni del Garda saranno di scena allo stadio Garilli di Piacenza dove ospiteranno il Venezia, incontro valido per la 19ª giornata del campionato di Serie BKT.

Pre partita

Feralpisalò e Venezia tornano ad affrontarsi in campionato per la prima volta dalla stagione 2016/17 in Serie C; i lombardi hanno vinto entrambe quelle due sfide per 1-0. Ottimo momento di forma per i gardesani che si presentano alla sfida reduci da due vittorie consecutive. In leggera flessione, invece, il Venezia che negli ultimi tre incontri ha registrato soltanto un pareggio (con il Lecco) e due sconfitte (con Cremonese e Südtirol).

La formazione lagunare ha perso per 1-0 entrambe le ultime due trasferte contro squadre neopromosse in Serie B (contro Bari e Reggiana), tante sconfitte come nelle precedenti 13 gare esterne contro formazioni provenienti dalla Serie C nella competizione (7 vittorie e 4 pareggi).

Dove vederla

Feralpisalò-Venezia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

Le probabili formazioni

FERALPISALO' (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. Allenatore: Zaffaroni.

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Lella, Tessmann, Andersen; Johnsen; Gytkjaer, Pierini. Allenatore: Vanoli.