Feralpisalò, Vecchi: “Contro il Parma sfida emozionante, daremo tutto”

Alla vigilia del primo impegno ufficiale di campionato dei Leoni del Garda ha parlato alla stampa il tecnico Stefano Vecchi. Appuntamento domani alle ore 20:30 allo Stadio “Tardini” per la prima giornata di Serie B contro il Parma.

Queste le parole del tecnico Stefano Vecchi alla vigilia della partita:

“Domani cercheremo di rendere la vita dura a squadre che si presentano più forti di noi, così come abbiamo fatto in Coppa Italia contro il Torino. Per noi sarà una sfida veramente bella, veramente emozionante e ci metteranno sicuramente a dura prova però anche noi abbiamo le nostre armi e cercheremo di metterle in campo. Cercheremo di fare la nostra partita".