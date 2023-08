Feralpisalò, ufficiale l’arrivo di Vittorio Parigini

Un nuovo attaccante per la Feralpisalò. Il club gardesano ha infatti acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Parigini.

L’attaccante classe 1996 vanta oltre 160 presenze in Serie B e 45 in Serie A con le maglie di Chievo Verona, Benevento, Torino e Genoa. Parigini, che nella passata stagione ha giocato in Serie B con il Como, ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 70.

Dopo la firma sul contratto e la visita della struttura, Vittorio Parigini ha rilasciato le sue prime parole ai media ufficiali del club:

“Cercherò di portare la mia esperienza e metterla a favore del gruppo. Il mio obiettivo è cercare di fare più gol possibili, primo per me perché penso che per un attaccante sia importante, poi per dare un grosso vantaggio alla squadra. Devo dire che questa è una società piccola ma con grandi ambizioni perché è nata da pochissimo tempo e vederla in un palcoscenico così importante come la Serie B penso sia veramente importante”.