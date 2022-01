FeralpiSalò: ufficiale il ritorno del portiere Victor De Lucia, in prestito fino a giugno dal Frosinone

Il FeralpiSalò annuncia, tramite nota ufficiale, l’accordo con il Frosinone per quanto riguarda il ritorno del portiere Victor De Lucia. L’accordo prevede un rientro a Salò a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno, nei prossimi giorni è in programma la conferenza stampa di presentazione per quello che la società definisce un gradito ritorno. Una decisione voluta anche dal calciatore stesso, che ha postato sulla propria pagina Instagram la foto con la divisa del FeralpiSalò accompagnata dalla didascalia “I’m back home” (sono tornato a casa).

Il portiere, classe 1996, in serie B con il Frosinone non ha maturato nessuna presenza, motivo per cui rientra al FeralpiSalò, squadra in cui aveva militato dal 2018 al 2021. In tre stagioni ha collezionato 86 presenze, nell’annata 2017 – 2018 invece era in forza al Bari, in serie B, ma in quel caso disputò solo due match.