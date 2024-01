Feralpisalò, ufficiale il primo rinforzo: Edgaras Dubickas

Dopo alcuni movimenti in uscita (Camporese al Cosenza e Da Cruz svincolato), la Feralpisalò ha ufficializzato il primo rinforzo: si tratta dell’attaccante lituano Edgaras Dubickas.

Di proprietà del Pisa, il centravanti lituano ha disputato la prima parte della stagione in Serie C con la maglia del Catania collezionando 17 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a referto un gol e un assist.

Il comunicato del club

Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito dal Pisa Sporting Club 1909, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Edgaras Dubickas. L'attaccante di nazionalità lituana, classe 1998, ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. A Edgaras, che indosserà la maglia numero 11, il più cordiale benvenuto a Salò.