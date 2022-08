Feralpisalò vs Udinese: dichiarazioni, convocati e dove vederla in tv

Serie C

Il giorno atteso è arrivato e la Feralpisalò è pronta ad affrontare l’Udinese alla Dacia Arena di Udine per la partita di Coppa Italia Frecciarossa. Giovedì mattina i leoni del Garda hanno svolto un allenamento di rifinitura svolgendo un lavoro atletico seguito da esercitazioni tecnico-tattiche e calci piazzati. Al termine della seduta, prima della partenza per il Friuli, mister Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni e diramato la lista dei convocati

LE DICHIARAZIONI DI MISTER VECCHI

“Credo che ci possa essere l'opportunità di rendere omaggio a questo passaggio di turno. Per noi è una partita prestigiosa, cercheremo di rimanere in gioco il più possibile mettendo in campo le nostre qualità e le nostre doti"

"Contro una squadra di Serie A sappiamo che sarà una partita difensiva per noi, ma cercheremo comunque di avere le nostre occasioni durante i 90 minuti di gioco, giocheremo con personalità e senza timore dell'avversario".

I CONVOCATI

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti, 12 Venturelli

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Zanini, 19 Pilati, 24 Verzeletti, 31 Salines

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 8 Balestrero, 21 Carraro, 25 Zennaro, 28 Gualandris, 30 Pietrelli

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 26 Siligardi

INDISPONIBILI

Hergheligiu, Dimarco, Palazzi

DIFFIDATI

Pilati

DOVE VEDERLA

In diretta su Italia 1 alle ore 18.

Fonte immagine: Feralpisalò.