La Feralpisalò sfiora l’impresa: a Udine termina 2 a 1

Nel primo turno di Coppa Italia la Feralpisalò gioca una grande partita contro l’Udinese, ma purtroppo ad avere la meglio sono stati i padroni di casa.

L’Udinese parte subito con il piede sull’acceleratore e al 12’ passa in vantaggio: Pilati eccede in irruenza e cade su Success che conquista il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Deulofeu che non sbaglia e firma l’1 a 0. I gardesani non accusano il colpo e provano a giocarsela affidandosi al trio meraviglia Guerra-Cernigoi-Siligardi bravi a impensierire in un paio di occasioni il gol Silvestri che però si fa trovare pronto.

Nel secondo Success ci prova di testa sfiorando il raddoppio che però arriva al 64’ sempre con Success abile a sfruttare un errore in uscita di Salines.

Il doppio vantaggio però regge poco perché dopo tre minuti Siligardi accorcia le distanze superando a tu per tu l’estremo difensore friulano.

La squadra di mister Vecchi e ci crede e nei minuti finali sfiora l’impresa con Cernogoi, ma il parziale rimane a favore della squadra allenata da mister Sottil.

La Feralpisalò esce sconfitta dalla Dacia Arena, ma di certo non sfigurata. I leoni del Garda hanno infatti disputato una grande prova che dà fiducia in vista dell’inizio del campionato.

IL TABELLINO

UDINESE-FERALPISALÒ 2-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol (73′ Nuytinck), Masina; Soppy, Pereyra, Lovric (82′ Samardzic), Makengo, Ebosse; Success (76′ Nestorovski), Deulofeu. A disp: Padelli, Piana, Festy, Beto, Abankwah, Palumbo, Benkovic, Guessand, Pafundi All: Andrea Sottil.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi (82′ Tonetto), Bacchetti, Legati (70′ Zennaro), Salinas; Balestrero, Pilati, Di Molfetta (76′ Pittarello); Siligardi (82′ Verzelletti); Guerra, Cernigoi (82′ Pietrelli). A disp: Ferretti, Venturelli, Zanini, Musatti, Carraro, Gualandris. All: Stefano Vecchi.

MARCATORI: 12’ rig. Deulofeu, 64’ Success – 67’ Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.