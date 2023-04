Feralpisalò vs Triestina: convocati e dichiarazioni

Sabato 8 aprile i leoni del Garda ospiteranno la Triestina allo stadio “Lino Turina” di Salò, sfida valida per la 36ª giornata del campionato di Serie C. Quando mancano tre giornate al termine del campionato, la Feralpisalò è al comando del girone A a quota 65 punti con 5 lunghezze di vantaggio sulla Pro Sesto che scenderà in campo a Piacenza alle 14:30, tre ore prima dei gardesani. Un pareggio della formazione milanese potrebbe spalancare le porte della Serie B nel caso in cui la Feralpisalò riuscisse a vincere contro i biancorossi. Sfida abbordabile sulla carta, ma da non sottovalutare perchè la Triestina, attualmente al penultimo posto con 35 punti, è ancora in lotta per non retrocedere. Ancora indisponibili per la sfida Voltan ed Hergheligiu che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Queste le dichiarazioni rilasciate del tecnico Stefano Vecchi alla termine dell’allenamento di rifinitura:

“Domani ci aspetta una gara molto difficile. La Triestina è completamente una squadra diversa rispetto all’andata, molto più compatta e quadrata. Noi pensiamo al nostro percorso, fino alla fine del campionato. Pensiamo sempre ad affrontare una partita alla volta con la massima concentrazione. Siamo consapevoli di poter raggiungere il nostro obbiettivo”.

La lista dei convocati per la sfida contro la Triestina:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.