Feralpisalò vs Trento: i convocati di mister Stefano Vecchi

Rifinitura mattutina allo stadio Turina per la Feralpisalò che nel prossimo turno di campionato sfiderà il Trento. Undici punti di differenza tra le due squadre con i gardesani a quota 24 e secondi in classifica appaiati con Renate, Lecco e Pro Sesto, mentre i trentini sono a quota 13 in piena zona play out a sole cinque lunghezze sul Piacenza ultima in classifica. Reduci da due pareggi consecutivi, i gardesani hanno una grande occasione per tornare alla vittoria e restare nel gruppo delle prime. Senza lo squalificato Balestrero e gli indisponibili Bacchetti, Carraro, Neri, Verzeletti e Icardi, mister Stefano Vecchi ha convocato anche il portiere Venturelli e il difensore Armati dalla formazione Primavera 2. Tra i diffidati, invece, Salines e D’Orazio.

La partita, in programma alle ore 17:30, sarà visibile su Eleven Sports e Sky Sport-Diretta gol.

Ecco i convocati di mister Stefano Vecchi:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti, 33 Venturelli

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 13 Legati, 15 Armati, 19 Pilati, 31 Salines, 32 Dimarco

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi

Fonte immagine: Feralpisalò.