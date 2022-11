La Feralpisalò torna alla vittoria e si avvicina alla vetta

La Feralpisalò torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e sale a quota 27 punti a sole tre lunghezze dalla capolista Pordenone fermata in trasferta dalla Pro Sesto sul due pari.

Un buon Trento nelle prime battute iniziali prova a sorprendere la Feralpisalò che trema al minuto undici quando Semprini centra la traversa di testa. I verdeblù riordinano le idee e poco dopo il quarto d’ora Siligardi manca di poco lo specchio con un bel tiro da fuori area. Sul finire della prima frazione di gioco la Feralpi ha ancora un’occasione per passare in vantaggio, ma Pittarello pecca in precisione. Nella ripresa in campo c’è solo la Feralpisalò che domina in lungo e in largo fino al 73’ quando riesce a sbloccare la partita con Zennaro, bravo a controllare di petto un cross da sinistra e a trafiggere Marchesina. A un quarto d’ora dal termine il Trento è costretto a giocare con un uomo in meno a causa della doppia ammozione rimediata da Vitturini. In superiorità numerica la squadra di mister Vecchi controlla la partita fino al termine senza subire pericoli e al triplice fischio dell’arbitro può esultare davanti al proprio pubblico.

I leoni del Garda torneranno in campo mercoledì 30 novembre alle ore 18, sempre al “Lino Turina” di Salò, per affrontare la Juventus U23.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi al termine della partita.

“Siamo stati penalizzati da tante assenza, causa infortuni e influenza. Abbiamo buttato dentro tanti giovani e sono contento perché sono entrati tutti con la giusta mentalità. Abbiamo tante partite ravvicinate e speriamo di riuscire a recuperare qualcuno. Abbiamo sofferto la prima mezz’ora, ma poi siamo riusciti ad uscire e ad impostare il nostro gioco”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ-TRENTO 1-0

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Tonetto (82’ Salines), Di Molfetta (82’ Pietrelli), Pittarello, Legati, Pilati, D’Orazio (62’ Musatti), Zennaro, Siligardi (62’ Cernigoi), Hergheligiu. A disposizione: Ferretti, Benedetti, Palazzi, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

TRENTO: Marchesina, Fabbri, Damian, Ferri, Belcastro (55’ Saporetti), Mihai (82’ Matteucci), Galazzini, Bocalon, Ballarini (82’ Ianesi), Semprini (61’ Trainotti), Vitturini. A disposizione: Tommasi, Ruffato, Simonti, Piazza, Brighenti. Allenatore: Tedino.

ARBITRO: Lovison di Padova.

ASSISTENTI: Ceolin di Treviso; Laghezza di Mestre.

GOL: 73’ Zennaro.

AMMONITI: Tonetto, Pietrelli - Vitturini, Tedino (allenatore Trento).

ESPULSI: Vitturini.

NOTE: Angoli 8-4. Recupero 0’-4'.

Fonte immagine: Feralpisalò.