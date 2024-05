La Feralpisalò saluta la Serie B con una sconfitta

È senza sorrisi l’ultima partita in Serie B della Feralpisalò, sconfitta di misura dalla Ternana che invece ha conquistato i playout, dove affronterà il Bari.

La partita

A cominciare meglio è la formazione ospite che da subito prova a imporre il proprio gioco, a differenza della Feralpisalò che invece si difende provando ad attaccare in contropiede. L’equilibrio dell’incontro si rompe al minuto 25: lancio preciso di Amatucci per Distefano, controllo perfetto del giocatore umbro e palla in rete con il mancino sul quale Pizzignacco non può fare nulla.

Lo svantaggio provoca una timida reazione nella squadra gardesana, ma a sfiorare il gol in un paio di occasioni è sempre la formazione rossoverde.

Nella ripresa, i Leoni del Garda entrano in campo con un piglio decisamente più propositivo tanto da sfiorare il pareggio con una conclusione di Giudici che però centra il palo. La girandola di cambi non porta nuove energie e soluzioni in campo, così la Ternana riesce ad abbassare il ritmo e a controllare il minimo vantaggio fino al triplice fischio senza occasioni o pericoli.

Il tabellino

FERALPISALÒ - TERNANA 0-1

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Pilati; Felici (88’ Attys), Kourfalidis (81’ Zennaro), Hergheligiu (36' st Fiordilino), Giudici (64’ Pietrelli), Letizia; Dubickas (46’ Compagnon), La Mantia. A disposizione: Liverani, Volpe, Sina. Allenatore: Zaffaroni.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca (75’ Sørensen), Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (58’ de Boer), Carboni (58’ Dionisi); Pereiro (75’' st Raimondo), Distefano (82’ Zoia). A disposizione: Iannarilli, Franchi, Bonugli, Ferrara, Viviani, N’Guessan. Allenatore: Breda.

ARBITRO: Federico Dionisi de L’Aquila.

RETE: 26' Distefano.

AMMONITI: Amatucci, Faticanti, Lucchesi.

NOTE: Calci d’angolo: 8-6. Recupero: 0’-5’.