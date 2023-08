Feralpisalò-Südtirol: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per lo storico esordio casalingo in Serie B dei Leoni del Garda che questa sera scenderanno in campo alle 20:30 allo stadio “Garilli” di Parma per affrontare gli altoatesini del Südtirol nella seconda giornata del campionato. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a marzo 2022 in Serie C con un successo dei Leoni del Garda.

A dirigere l’incontro sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Gli assistenti saranno i signori Di Giacinto e Bitonti, mentre il IV uomo sarà il signor Bozzetto.

Le formazioni ufficiali:

FERALPISALÒ: Pizzigancco, Bacchetti, Balestrero, Compagnon, Carraro (C), Ceppitelli, Sau, Hergheligiu, Bergonzi, Martella, La Mantia. A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Musatti, Butic, Di Molfetta, Pilati, Verzelletti, Franzolini, Gjyla, Felici. Allenatore: Vecchi.

SÜDTIROL: Poluzzi, Vinetot, Casiraghi, Rover, Tait, Rauti, Davi, Kofler, Giorgini, Masiello, Odogwu. A disposizione: Drago, Dregan, Cagnano, Ghiringhelli, Pecorino, Ciervo, Broh, Cisco, Shiba, Merkaj, Lonardi. Allenatore: Bisoli.