Feralpisalò-Südtirol: le dichiarazioni post partita

Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per aver concesso troppo nel primo tempo, alla Feralpisalò sconfitta 2 a 0 dal Südtirol alla prima gara casalinga in Serie B. Di seguito le dichiarazioni del post partita.

L’allenatore Stefano Vecchi: “Nei primi venti minuti siamo stati passivi, abbiamo subito la loro forza e aggressività. Il secondo tempo è stato discreto ma è chiaro che quando la devi recuperare diventa un po’ difficile. Abbiamo avuto delle opportunità, ancora una volta ci è mancato poco per pareggiare la partita e poi abbiamo subito il secondo gol”.

Il difensore Luca Ceppitelli: “Sapevamo che sarebbe stata una partita di alta intensità e di tante seconde palle. Forse abbiamo faticato ad inizio partita ad ambientarci a questo tipo di gioco. Nel secondo tempo forse siamo entrati in campo con un piglio diverso, quindi c’è stata la giusta reazione. Peccato aver subìto il secondo gol perché sembrava veramente che il pareggio fosse nell’aria”.