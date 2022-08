Feralpisalò: subito in trasferta contro l’Albinoleffe

La Lega Pro ha svelato il calendari del campionato 2022/23 questo fine settimana. Per la Feralpisalò, inserita nel girone A, subito una sfida impegnativa in trasferta contro l’Albinoleffe. L’esordio tra le mura amiche dello stadio “Lino Turina” è invece in programma domenica 11 settembre contro la Pro Patria. Ultima sfida il 23 aprile in casa contro la Patria.

Al termine del sorteggio il Presidente salodiano Giuseppe Pasini ha commentato così: “I calendari sono solo un’indicazione, parlerà poi il campo. Incontriamo la prima “big”, il Padova, alla sesta giornata. Le prime cinque gare saranno però molto complicate perché l’avvio non è mai semplice per nessuno. Sono certo che mister e squadra arriveranno pronti e ci sarà tempo per rodarsi al meglio in vista della fase clou del torneo. L’attesa della sentenza? Vanno rispettati i tempi della giustizia, il torneo è rimasto a 60 partecipanti, ora pensiamo a giocare. Saremo capaci di ruggire”.

Questo il calendario completo dei gardesani:

ANDATA

04/09/22 Albinoleffe-FERALPISALÒ

11/09/22 FERALPISALÒ-Pro Patria

14/09/22 Piacenza-FERALPISALÒ

18/09/22 FERALPISALÒ-Pergolettese

25/09/22 Virtus Verona-FERALPISALÒ

02/10/22 Padova-FERALPISALÒ

09/10/22 FERALPISALÒ-Pro Vercelli

16/10/22 Arzignano-FERALPISALÒ

19/10/22 FERALPISALÒ-Sangiuliano

23/10/22 Pordenone-FERALPISALÒ

30/10/22 FERALPISALÒ-Renate

06/11/22 L.R. Vicenza-FERALPISALÒ

13/11/22 FERALPISALÒ-Lecco

20/11/22 Mantova-FERALPISALÒ

27/11/22 FERALPISALÒ-Trento

30/11/22 FERALPISALÒ-Juventus Next Gen

04/12/22 Triestina-FERALPISALÒ

11/12/22 FERALPISALÒ-Novara

18/12/22 Pro Sesto-FERALPISALÒ

RITORNO

23/12/22 FERALPISALÒ-Albinoleffe

08/01/23 Pro Patria-FERALPISALÒ

15/01/23 FERALPISALÒ-Piacenza

22/01/23 Pergolettese-FERALPISALÒ

29/01/23 FERALPISALÒ-Virtus Verona

01/02/23 FERALPISALÒ-Padova

05/02/23 Pro Vercelli-FERALPISALÒ

12/02/23 FERALPISALÒ-Arzignano

19/02/23 Sangiuliano-FERALPISALÒ

26/02/23 FERALPISALÒ-Pordenone

05/03/23 Renate-FERALPISALÒ

12/03/23 FERALPISALÒ-L.R. Vicenza

15/03/23 Lecco-FERALPISALÒ

19/03/23 FERALPISALÒ-Mantova

26/03/22 Trento-FERALPISALÒ

02/04/23 Juventus Next Gen-FERALPISALÒ

08/04/23 FERALPISALÒ-Triestina

16/04/23 Novara-FERALPISALÒ

23/04/23 FERALPISALÒ-Pro Sesto