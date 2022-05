FeralpiSalò subito in campo, è già tempo di vigilia: domani il ritorno al Mapei stadium contro la Reggiana

Serie C

Serie C Girone A

L’andata dei quarti di playoff è già archiviata per il FeralpiSalò e la squadra si prepara al ritorno contro la Reggiana, in programma domani al Mapei Stadium, con calcio d’inizio fissato alle 20.30. La gara d’andata è stata vinta dal FeralpiSalò grazie al gol di Guerra dopo soli tre minuti di gioco e questo basta, di fronte ad un pubblico di oltre 1600 persone al Turina di Salò.

Nella consueta conferenza di post partita mister Vecchi si è detto felice ma ha sottolineato la necessità di tenere alta la guardia, è stato fatto un passo avanti verso il turno successivo ma il percorso è solo a metà, restano ancora 90 minuti da giocare ed il vantaggio di una rete non è sufficiente per fare calcoli.

È in programma questa mattina la nuova conferenza pre partita, alle 11, accompagnata dalla rifinitura, in seguito è fissata la partenza per Reggio Emilia, teatro della sfida.