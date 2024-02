Feralpisalò fa la storia: la quarta maglia è stata scelta da una community social

Se in campionato la Feralpisalò è in piena lotta per la salvezza, a livello di immagine il club gardesano non ha rivali mostrandosi lungimirante e attento alle novità. Ed è in questa direzione che è nata la quarta maglia ufficiale realizzata dai creatori della pagina facebook “Calciatori Brutti” che vanta oltre 5milioni di followers tra Facebook e Instagram.

Per la prima volta nella storia del calcio, una squadra professionistica indosserà una divisa da gioco votata da una community social di appassionati e tifosi.

Com'è nata l'idea

Patty Pravo cantava “Pazza idea” ed è proprio così che è nata la quarta maglia. Qualche settimana fa, la pagina “Calciatori Brutti" ha realizzato le grafiche di alcune squadre di Serie A utilizzando l'immagine degli animali a loro associate. Da lì la geniale intuizione del Responsabile della Comunicazione della Feralpisalò, Matteo Oxilia, che ha commentato il post attraverso il profilo ufficiale del Club verdeblù: "Quando fate la divisa con i Leoni della Feralpisalò". I creatori della pagina pensavo a uno scherzo così ecco arrivare un secondo messaggio da Salò: "Ragazzi, non sappiamo come dirvelo ma noi eravamo seri eh. Disegnateci la quarta divisa e noi la indossiamo in campionato, promesso. Fateci sapere".

Gli ideatori della pagina “Calciatori Brutti” non si sono fatti ripetere per la terza volta il concetto e in men che non si dica hanno realizzato tre ipotetiche divise. L’ultima parola sulla scelta della quarta maglia è spettata alla community che entusiasta ha partecipato alla votazione social facendo registrare numeri impressionanti: il post ha infatti raggiunto oltre 1 milione di utenti, mentre le reazioni sono state oltre 22mila e i commenti quasi 1.000

La divisa (in foto) è già stata realizzata e molto probabilmente sarà indossata nella delicata e prestigiosa sfida casalinga contra la capolista Parma in programma sabato 16 marzo allo stadio “Garilli” di Piacenza.