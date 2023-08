Feralpisalò, numeri e statistiche della partita con il Südtirol

Sabato 26 agosto la Feralpisalò giocherà la seconda giornata di campionato, la prima casalinga in Serie B nella sua storia, contro il Südtirol allo stadio “Garilli” di Piacenza.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Prima sfida tra Feralpisalò e Südtirol in Serie B, l’ultimo precedente in campionato tra le due squadre risale a marzo 2022 in Serie C: successo della formazione lombarda per 1-0.

• Il Südtirol ha vinto solo una delle sei partite giocate contro squadre neopromosse in Serie B (2N, 3P) e solo in questa (la prima contro queste avversarie) è riuscito a tenere la porta inviolata: 1-0 contro il Palermo nell’ottobre 2022.

• Dopo la sconfitta subita contro il Parma nella prima giornata di questa Serie B (2-0), la Feralpisalò potrebbe diventare la prima lombarda neopromossa a perdere entrambi i primi due match stagionali nel campionato cadetto dal Como (nel 2015/16).

• Considerando le ultime due stagioni di Serie B, nessuna squadra ha pareggiato più incontri del Südtirol nel campionato cadetto: 17 (come Palermo e Como), incluso il primo nel torneo in corso (3-3 vs Spezia).

• Solo Ternana e Sampdoria (34 a testa) hanno ingaggiato più duelli aerei della Feralpisalò nella prima giornata di questa Serie B (33); dall’altra parte, nessuna squadra ne ha registrati meno del Südtirol nel primo turno del campionato in corso (22 come Spezia, Catanzaro e Cremonese).

• Due dei tre più giovani giocatori a essere scesi in campo nella prima giornata di questa Serie B indossano le maglie di Feralpisalò e Südtirol: per i lombardi il classe 2007 Gjyla Briajan (più giovane in assoluto) e per i trentini Raphael Kofler (aprile 2005). Tra loro solo Francesco Esposito (giugno 2005) dello Spezia.

• Daniele Casiraghi ha realizzato quattro dei suoi cinque gol in Serie B (inclusi i playoff) su calcio di rigore. Tra chi ha realizzato almeno due reti nella competizione nelle ultime due stagioni, il classe ’93 è quello con la percentuale più alta di reti dal dischetto (80% - 4/5).

Fonte: Opta.

Nella foto, la partita dell’anno scorso al Druso, di Coppa Italia Frecciarossa, e datata 30 luglio 2022. La gara terminò con il punteggio di 1-3 con doppietta di Siligardi (F) e reti di Voltan (S) e Cernigoi (F).