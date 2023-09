Feralpisalò, numeri e statistiche della partita contro il Palermo

Squadra in casa

Squadra in casa Palermo

Sabato 2 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 18:30 allo stadio “Renzo Barbera” per affrontare il Palermo, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Gli unici due precedenti sorridono alla formazione rosanero.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• L’ultima volta in cui Palermo e FeralpiSalò si sono incontrate in campionato è stata nelle semifinali playoff di Serie C del 2022: due vittorie rosanero, 3-0 esterno all’andata e 1-0 casalingo al ritorno.

• Il Palermo ha vinto l’ultima partita disputata in Serie B e non ottiene almeno due successi di fila dallo scorso febbraio (tre in quel caso).

• In quattro delle ultime sei stagioni disputate in Serie B il Palermo ha vinto la prima partita casalinga disputata (1N, 1P), tante volte quante nelle precedenti 17 (11N, 2P).

• La Feralpisalò ha perso senza segnare le prime tre partite di questo campionato; il Taranto del 1935/36 era stata l’unica squadra a perdere senza segnare le sue prime tre gare in assoluto in Serie B (in quel caso pareggiò la quarta).

• Il Palermo è la squadra che in questo campionato ha segnato più gol di testa (due), la Feralpisalò è una delle quattro ad aver già subito una rete con questo fondamentale.

• Edoardo Soleri ha segnato un gol da subentrato nell’ultima partita di Serie B; nello scorso campionato arrivò a segnare due gol entrando dalla panchina 22 volte a fine stagione.

• Davide Di Molfetta è il giocatore della Feralpisalò che ha partecipato a più conclusioni in questo campionato: sette, frutto di tre tiri e quattro occasioni create.

Nella foto, la partita del Barbera dei playoff di Serie C del 29 maggio 2022. La gara terminò con il punteggio di 1-0 con gol di Brunori (P).