Feralpisalò-Spezia, numeri e statistiche della partita

Sabato 30 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare lo Spezia, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Quattro i precedenti tra le due formazioni con tre pareggi e una vittoria per la formazione ligure.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Nelle ultime quattro occasioni in cui Feralpisalò e Spezia si sono affrontate in campionato, i liguri non hanno mai perso: a tre pareggi è seguito un successo per 3-0 nella Serie C 2011/12. • Feralpisalò e Spezia hanno pareggiato le ultime due partite di campionato in casa dei lombardi: 2-2 nel maggio 2010 e 1-1 nel novembre 2011. • Lo Spezia non è riuscito a vincere nelle ultime nove trasferte (3N, 6P) contro squadre neopromosse in Serie B, con l’ultimo successo che è arrivato il 7 ottobre 2018, contro il Livorno (3-1). • Lo Spezia ha perso le ultime due trasferte di Serie B e non arriva a tre sconfitte esterne di fila nella competizione da settembre 2018 (sei in quel caso). • Lo Spezia ha conquistato soltanto due punti nelle prime sei partite di questo campionato; soltanto una volta i liguri sono rimasti senza vittorie nelle prime sette gare di un torneo di Serie B a girone unico: nel 1940/41, quando vinsero poi all’ottava giornata contro l’Ancona. • Andrea La Mantia ha realizzato due gol in sei sfide contro lo Spezia in Serie B, uno nel primo confronto (17/9/2016) e uno nel più recente (11/5/2019). • Daniele Verde è il giocatore che in media ha partecipato a più conclusioni in questo campionato: 8.3 partecipazioni a partita, grazie a 15 tiri e 10 occasioni create in tre gare.