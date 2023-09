Feralpisalò-Spezia, al “Garilli” passa la formazione ligure

La Feralpisalò non riesce a dar seguito alla vittoria sul Lecco e contro lo Spezia arriva la sesta sconfitta stagionale. Quasi mai in partita, i verdeblù hanno avuto un sussulto soltanto nei minuti finali, ma il gol di La Mantia non basta per salvare una prestazione complessiva opaca.

Sin dalle prime battute di gioco è lo Spezia a fare la partita e poco prima del quarto d’ora indirizza subito l’incontro a suo favore. Fiordilino tocca con la mano in area, l’arbitro non vede ma la Var lo richiama. Il direttore Colombo decide di rivedere l’azione e dopo l’ausilio delle immagini concede il calcio di rigore ai liguri. Dagli undici metri si presenta Salvatore Esposito che trasforma spiazzando Pizzignacco.

I gardesani faticano a reagire, mentre lo Spezia controlla il gioco senza difficoltà. Al minuto 38 Amian va in rete, ma il gol del giocatore bianconero è annullato per fuorigioco. È solo questione di minuti però perché il raddoppio arriva nel primo minuto di recupero: Kouda s’invola sulla fascia destra e dal fondo mette al centro per Antonucci che non sbaglia.

Nella ripresa mister Vecchi effettua subito tre cambi per provare a dare una scossa alla squadra, ma il film della partita non cambia con la formazione di mister Alvini che gestisce senza difficoltà. Al minuto 87, però, i Leoni del Garda hanno un sussulto e riaprono la sfida: punizione di Di Molfetta e incornata precisa di La Mantia che supera Dragowski. Nei minuti finali la Feralpisalò tenta il tutto per tutto, ma il tempo a disposizione è poco e il risultato non cambia.

Prestazione negativa della Feralpisalò che ora dovrà ricaricare le energia in vista del derby contro il Brescia in programma venerdì 6 ottobre allo stadio “Rigamonti”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - SPEZIA 1-2

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati (81’ Bacchetti), Ceppitelli, Martella (46’ Tonetto); Zennaro, Fiordilino (46’ Kourfalidis), Balestrero (67’ Di Molfetta); Felici, La Mantia, Parigini (46’ Buti?). A disposizione: Minelli, Volpe, Bergonzi, Carraro, Hergheligiu, Compagnon, Sau. Allenatore: Vecchi.

SPEZIA (3-4-1-2-): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolau; Elia (64’ Pietra), Bandinelli, S. Esposito (72’ Zurkowski), Reca; F. Esposito (76’ Moro); Kouda (64’ Ekdal), Antonucci (72’ Cipot). A disposizione: Zoet, Gelashvili, Moutinho, Muhl, Cassata, Krollis, Verde. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Colombo di Como.

ASSISTENTI: Bottegoni di Terni; Belsanti di Bari.

RETI: 87’ st La Mantia - 16’ Esposito S., 46’ pt Antonucci.

AMMONITI: Ceppitelli - Bandinelli , Antonucci, Elia, Nikolau, Moro, Ekdal.

NOTE: Angoli 2-5. Recupero 5’-7’.