Feralpisalò-Spezia: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 14

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Alle 14 i Leoni del Garda scenderanno in campo allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare lo Spezia, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B.

A dirigere l’incontro sarà il signor Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno i signori Matteo Bottegoni della sezione di Terni e Marco Belsanti della sezione di Bari, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Edoardo Gianquinto della sezione di Parma.

Le formazioni ufficiali:

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Martella, Fiordilino, Pilati; Ceppitelli, Zennaro, Balestrero; La Mantia, Felici, Parigini. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Bacchetti, Butic, Di Molfetta, Compagnon, Carraro Sau, Hergheligiu, Kourfalidis, Bergonzi, Allenatore: Vecchi.

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Elia, Reca, Nikolaou, Bertola; Amian, Bandinelli, Esposito S., Koida; Esposito F., Antonucci. A disposizione: Zoet, Gervasio, Ekdal, Cipot, Pietra, Zurkowski, Krollis, Muhl, Moro, Cassata, Gelashvili, Verde. Allenatore: Alvini.