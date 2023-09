Feralpisalò-Spezia, le parole pre partita del tecnico di Stefano Vecchi

Sabato 30 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare lo Spezia, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Dopo la prima storica vittoria in serie cadetta, la Feralpisalò vuole proseguire la scia affrontando la formazione ligure che invece è reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Brescia

Al termine dell’allenamento di rifinitura svoltosi questa mattina allo stadio “Lino Turina” di Salò, il tecnico Stefano Vecchi ha parlato alla stampa.

Queste le sue parole rilasciate alla viglia della partita:

“C'è sempre stato un clima positivo nello spogliatoio. È chiaro che le vittorie portano più convinzione e più entusiasmo, e soprattutto ti fanno capire che il percorso che stiamo facendo è positivo e che la fatica che fanno i ragazzi in ogni allenamento e in ogni partita viene ripagata, quindi questa è una cosa importante e fondamentale. Domani troveremo contro di noi una squadra di qualità e con un organico importante. Non sarà una partita semplice ma noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso di prestazioni".