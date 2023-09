Feralpisalò-Spezia, le dichiarazioni del post partita

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Dopo la partita contro lo Spezia, terminata con la sesta sconfitta stagionale per la Feralpisalò, in conferenza stampa hanno parlato il mister Stefano Vecchi e l’attaccante Andrea La Mantia.

Le parole di mister Stefano Vecchi:

“Purtroppo oggi non siamo stati in partita, troppo brutti per essere veri. Nel secondo tempo, con qualche cambio, abbiamo avuto una buona reazione provando a riaprire la partita e ci siamo riusciti, però è stata una gara giocata troppo sottotono”.

Le parole di Andrea La Mantia:

“Il gol personalmente è una cosa importante, e spero di farne altri. Sicuramente l’unione del gruppo è fondamentale, venivamo da un buon periodo e questa sconfitta non ci voleva però comunque ci ricompattiamo e andiamo avanti”.