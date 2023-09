Feralpisalò-Spezia: i convocati dal mister Stefano Vecchi

Questa mattina i Leoni del Garda hanno sostenuto l’allenamento di rifinitura sul campo dello stadio “Lino Turina” di Salò, in vista del sfida di sabato 30 settembre contro lo Spezia, valevole per l'ottava giornata di Serie B 2023/2024, alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza (in diretta su Sky Sport, Now e Dazn).

Tra i giocatori a disposizione del tecnico Stefano Vecchi torna Carraro che potrebbe giocare uno spezzone di gara. Ancora indisponibili, invece, Ferrarini, Voltan, Da Cruz, Verzeletti e Camporese. Due soltanto, infine, i diffidati: Balestrero e Ceppitelli.



Questa la lista dei convocati per la partita contro lo Spezia:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI

3 Tonetto, 6 Bacchetti, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia;

CENTROCAMPISTI

8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 39, Kourfalidis, 99 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.