Feralpisalò, Simone Guerra approda alla Juventus Next Gen

S’è interrotto il rapporto tra la Feralpisalò e Simone Guerra. L’attaccante piacentino classe 1989 è infatti un nuovo calciatore della Juventus Next Gen. Un addio difficile che il presidente Giuseppe Pasini e il direttore sportivo Andrea Ferretti hanno commentato così:

“Ringraziamo di cuore Simone per quanto fatto in questi anni con la maglia verdeblù. Il suo addio è stata una scelta molto sofferta, dettata da diverse valutazioni, ma l’affetto e la stima verso l’uomo e il calciatore resteranno per sempre immutate”.

Di seguito, invece, il communito del club verdeblù:

“Feralpisalò comunica di aver ceduto, a titolo definitivo alla Juventus Next Gen, le prestazioni sportive di Simone Guerra.

230 presenze, 80 gol e 35 assist con la maglia dei Leoni del Garda per l’attaccante piacentino, che è stato in queste ultime stagioni uno dei protagonisti assoluti del mondo verdeblù anche per disponibilità e sensibilità: indimenticabile il suo coinvolgimento nell’iniziativa del marzo 2022 indossando la maglia “NO GUERRA”, per sensibilizzare sulla crisi in Ucraina.

All’attaccante, tra i pilastri del “Capolavoro Verdeblù” culminato con la storica promozione in Serie B e con all’attivo il record di presenze e di reti segnate con la maglia dei Leoni del Garda, va il più sentito e sincero ringraziamento per la professionalità, la dedizione, l’attaccamento sempre dimostrati nelle sue esperienze a Salò”.