Feralpisalò-show: manita sul Lecco e aggancio in classifica

Vittoria bellissima, ma soprattuto importantissima per la Feralpisalò che allo stadio “Garilli” di Piacenza schianta il Lecco con un’autentica prova di forza. La squadra di mister Zaffaroni gioca una partita quasi perfetta e con il punteggio di 5-1 si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza.

La partita

L’avvio di gara è favorevole alla formazione ospite che parte con il piede sull’acceleratore e dopo nemmeno un minuto sfiora il vantaggio con una conclusione pericolosa di Sersanti deviata in angolo da un reattivo Pizzignacco. I gardesani impiegano però poco tempo a riordinare le idee e al 10’ minuto trovano la via del gol. Ad aprire le marcature è Martella che dall’altezza del dischetto del rigore è bravo a finalizzare al meglio il corner battuto da Di Molfetta. Gol da sapore speciale per Martella che torna a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori a distanza di di quasi due anni (19 marzo 2022 in Ternana-Alessandria con la maglia umbra).

La partita si accende e qualche minuto più tardi i verdeblù potrebbero raddoppiare con un bel tiro a giro di Di Molfetta che manca di poco lo specchio. La risposta del Lecco arriva al 25’ ed è affidata alla conclusione di Buso, ma Pizzignacco di no ancora una volta. Con il passare dei minuti il ritmo della partita cala e le due squadre vanno al riposo sull’1-0 a favore dei gardesani.

La seconda frazione di gioco è diversa e vede i Leoni del Garda totali padroni del campo. Dopo una lunga insistenza di oltre venti minuti, la Feralpisalò trova il meritato gol del raddoppio con Felici che approfitta di una retropassaggio sbagliato di Sersanti e indisturbato deposita in rete.

La squadra di mister Zaffaroni gioca in scioltezza e dopo quattro minuti segna il terzo gol: Felici s’invola sulla sinistra e dal fondo crossa per Butic che non sbaglia.

Il Lecco ha un sussulto al minuto 79 e accorcia le distanze con Buso, bravo a risolvere na mischia in area sul prosieguo di un’azione d’angolo.

Il gol dei lecchesi è solo un episodio perché ha all’86’ Butic finalizza al meglio un contropiede firmando la doppietta personale.

La Feralpisalò non è però sazia e nel quarto minuto di recupero segna anche il quinto gol con Tonetto che di testa batte Melgrati sull’ottimo assist di Zennaro.

Tre punti fondamentali per i Leoni del Garda che salgono così a quota 20 punti agganciando in classifica proprio il Lecco.

Il tabellino

FERALPISALÒ - LECCO 5-1

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis (90’ Hergheligiu), Fiordilino, Di Molfetta (75’ Zennaro), Felici (75’ Tonetto); Dubickas (82’ La Mantia), Butic (90’ Pietrelli). A disposizione: Volpe, Compagnon, Krastev, Pilati, Sau, Parigini. Allenatore: Zaffaroni.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi (73’ Battistini), Caporale; Galli (53’ Listkowski), Sersanti, Ionita; Crociata (69’ Salcedo), Novakovich, Buso. A disposizione: Saracco, Degli Innocenti, Eusepi, Salomaa, Frigerio, Louakima, Marrone, Guglielmotti, Di Stefano. Allenatore: Bonazzoli.

ARBITRO: Minelli di Varese.

ASSISTENTI: D’Ascanio di Ancona e Cavallina di Parma.

RETI: 10′ Martella, 67’ Felici, 70’ 86’ Butic, 94’ Tonetto - 80’ Buso.

AMMONITI: Martella, Bergonzi - Galli.

NOTE: Spettatori: 1.600 (600 ospiti). Calci d’angolo: 1-7. RecuperoI: 1′-6′.