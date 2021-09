FeralpiSalò – Seregno: il primo confronto tra le due squadre

Il FeralpiSalò scende in campo contro il Seregno il 4 settembre (ore 17.30) per la seconda giornata di serie C, girone A

Il FeralpiSalò si prepara a scendere in campo il 4 settembre contro il Seregno per la gara valida per la seconda giornata di Serie C (girone A). L’appuntamento è alle 17.30 allo stadio Speroni di Busto Arsizio, il direttore di gara sarà Mastrodomenico (sezione di Matera), gli assistenti invece saranno Pinna (sezione di Oristano) e Romano (sezione di Isernia).

Il debutto della settimana scorsa, quando la sfidante era il Fiorenzuola, non è stato dei migliori nonostante la superiorità numerica nell’ultima mezz’ora di gioco. La squadra farà di tutto per riscattarsi fin da subito e mister Vecchi, in conferenza stampa, ha dettato la linea da seguire: “Dobbiamo lottare su ogni pallone fino al 95’. Fare il salto per essere una squadra forte, che mette paura. Tutti hanno grandi margini.”

L’allenatore spende inoltre qualche parola sulla conclusione del mercato, definendosi soddisfatto e sottolineando la volontà di valorizzare anche il settore giovanile del club: “Valorizzeremo, su input del club, anche i nostri giovani del settore giovanile: se servirà, entreranno. Vogliamo formarli e bisogna osare, dando loro fiducia. Sono contento del mercato, abbiamo costruito un organico equilibrato con giocatori di categoria, funzionali ai nostri obiettivi. Dobbiamo diventare tosti, avere più fame agonistica.”

Di seguito la lista dei convocati, gli unici indisponibili sono Bacchetti, Brogni e Gelmi:

-PORTIERI

1 Liverani, 12 Porro, 33 Venturelli

-DIFENSORI

2 Bergonzi, 19 Corrado, 13 Legati, 5 Pisano, 31 Salines, 15 Suagher, 25 Zanini

-CENTROCAMPISTI

28 Balestrero, 21 Carraro, 10 Corradi, 29 Damonte, 18 Cristini, 7 Di Molfetta, 8 Guidetti, 27 Hergheligiu

-ATTACCANTI

17 Guerra, 20 Luppi, 9 Miracoli, 11 Spagnoli, 30 Tirelli