Feralpisalò riconosciuta Scuola Calcio Èlite

La Feralpisalò è stata riconosciuta come Scuola Calcio Èlite per il lavoro svolto nella stagione 2021/22. Un titolo di prestigio che testimonia dedizione, attenzione, progettualità.

A ritirare il premio è stato Fabio Piantoni, responsabile dell’attività di base, che molto soddisfatto ha commentato così: “Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che dimostra il grandissimo lavoro fatto non solo nella stagione passata, ma anche negli anni precedenti. Educare, formare, garantire, crescere: sono questi i cardini fondamentali del nostro operato con i più piccoli. Siamo estremamente contenti che tutto ciò venga riconosciuto di anno in anno. Il nostro obiettivo è far crescere con i giusti valori dello sport i bambini e continueremo a portare avanti questo nostro ideale anche nelle prossime stagioni”.

Fonte immagine: Feralpisalò.