Il FeralpiSalò sconfitto dal Palermo: netto 3 a 0 casalingo, la promozione si allontana

In un Lino Turina di Salò da tutto esaurito, basta un tempo al Palermo per archiviare o quasi il discorso playoff per il FeralpiSalò. Al termine dei primi 45 minuti, la squadra ospite conduceva per 2 reti a 0 e la squadra di casa aveva creato poco per impensierire gli avversari.

L’arbitro dell’incontro è stato Ferrieri Caputi, coadiuvato dagli assistenti Testi e Ricciardi. Il FeralpiSalò è sceso in campo con questi 11: Liverani, Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Guidetti (cap.), Miracoli, Guerra, Corrado, Carraro, Siligardi, Balestrero. Il Palermo invece ha risposto con la seguente formazione: Massolo, Buttaro, Lancini, Marconi, Giron, De Rose (cap.), Damiani, Valente, Luperini, Floriano, Brunori.

I primi 40 minuti sono stati tutto sommato equilibrati tra le due formazioni, anche se la supremazia del Palermo è stata evidente: brava nel possesso e nella gestione del pallone, abile in fase offensiva e ordinata in quella difensiva. Il punteggio si sblocca solo intorno al quarantesimo del primo tempo, con Brunori Sandri in gol al 43’ ed in seguito Floriano al 47’. Al duplice fischio, perciò, la squadra ospite conduceva per 2 a 0.

Nel corso della ripresa il canovaccio tattico del match non è cambiato. Il FeralpiSalò non è riuscito a trovare la via del gol per riaprire la sfida ed il Palermo ha messo la ciliegina sulla torta al 41’ del secondo tempo, trovando la terza rete con Soleri. Servirà un’impresa nella gara di ritorno, in programma domenica 29 maggio al Renzo Barbera di Palermo.