La Feralpi torna al successo. Bella vittoria dei leoni del Garda

La Feralpislò torna alla vittoria nel turno infrasettimanale di Serie C valido per la nona giornata del campionato. Davanti al suo pubblico, la squadra di mister Vecchi batte 3 a 1 il Sangiuliano City e sale a quota 16 superando di un punto proprio i milanesi.

Dopo due sconfitte consecutive e tre turni senza vittoria, la Feralpisalò non vuole sbagliare e parte subito con il piede sull’acceleratore. Pittarello, Icardi e Carraro provano a sorprendere D’Alterio con conclusioni da fuori area, ma per sbloccare la partita occorre aspettare il 20’ quando Guidetti commette fallo in area su Pilati. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Della battuta s’incarica calcio Pittarello che trasforma portando in vantaggio i verdeblù. La Feralpi insiste e al 34’ sfiora il raddoppio con un tiro dal limite di Siligardi che esce di pochissimo. Il gol è nell’aria e arriva un minuto più tardi: triangolazione Salines-Pittarello-Salines e palla a Siligardi che stavolta non sbaglia superando D’Alterio con una gran girata. Dopo due minuti Bergonzi ha l’occasione per chiudere la partita, ma il suo tiro cross si stampa sulla traversa. La partita è accesa e nel primo minuto di recupero Miracoli spaventa i suoi ex compagni colpando il palo con un gran colpo di testa.

La ripresa si apre con il brivido per la Feralpisalò che vede dimezzare il vantaggio: tiro di Bruzzone e deviazione di Benedetti a beffare Pizzignacco. Il Sangiuliano si dimostra una squadra pericolosa e spinge per cercare il pari, ma Pizzignacco è attento e tiene in salvo la sua porta. Con il passare dei minuti il ritmo della partita cala e i padroni di casa ne approfittano per gestire il vantaggio. Al 38’ arriva il sigillo di Guerra che da pochi passi sfrutta al meglio un cross di D’Orazio e chiude di fatto la partita.

La Feralpisalò tornerà in campo domenica alle 14:30 in trasferta contro il Pordenone.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ-SANGIULIANO CITY 3-1

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Benedetti, Pilati (84’ Legati), Salines; Icardi (84’ Musatti), Carraro, Balestrero; Siligardi (64’ D’Orazio); Guerra (86’ Bacchetti), Pittarello (76’ Cernigoi). A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Verzeletti, Pietrelli, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

SANGIULIANO CITY: D’Alterio, Zanon, Bruzzone, Anastasia (83’ Baggi), Pedone (77’ Metlika), Miracoli, Cogliati, Zugaro De Matteis (58’ Qeros), Guidetti (58’ Ippolito), Fusi (83’ Saggionetto), Alcibiade. A disposizione: Sposito, Cervellera, Guerrini, Marchi, Casali, Deiana, De Respinis, Pascali. Allenatore: Ciceri.

ARBITRO: Taricone di Perugia.

ASSISTENTI: Renzullo di Torre del Greco; Zezza di Ostia Lido.

RETI: 20’ rig. Pittarello, 35’ Siligardi, 84’ Guerra – 48’ aut. Benedetti.

AMMONITI: Guidetti (S), Benedetti (F), Pilati (F), Balestrero (F), Guerra (F), Pittarello (F), Salines (F), Cogliati (S)

NOTE: Angoli 3-5. Recupero 1’-5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.